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Bayram tatili dönüşü İstanbul istikametinde yoğun trafik

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönüş için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan sürücüler, otoyolların İstanbul istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu

Giriş: 24.04.2023 - 03:15 | Güncelleme: ABONE OL
Bayram tatili dönüşü İstanbul istikametinde yoğun trafik
Bayram tatili dönüşü İstanbul istikametinde yoğun trafik
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AA

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, otoyolların İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bulunan Bolu Dağı, Kaynaşlı, Beyköy, Hatıplar, Küçük ve Büyük Melen, Gölyaka, Gümüşova Rampaları ile Yeşilyayla mevkilerinde trafik durma noktasına geldi.

SÜRÜCÜLER ZAMAN ZAMAN İLERLEMEKTE ZORLUK YAŞADI

Dün sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik akşam ve gece saatlerinde daha da yoğunlaştı. Yolda arıza yapan araçlar veya hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman duran trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

EKİPLER RİNG HALİNDE GÖREV YAPTI

AA'nın haberine göre, karayolları ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyardı.

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluğa neden oldu.

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrol yaptı.

D-100 karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normalin üzerinde yoğun akışla ilerledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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