Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Kabine Toplantısı sonrasında merak edilen soruyla ilgili belirsizlik sona erdi. Peki, 2, 3 ve 4 Mayıs günlerinde kutlanacak olan 2022 Ramazan Bayramı tatiline "5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü de tatil olarak eklendi mi?" Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.