Bayram sevinci evlere sığdı - KAYSERİ

AA

Kayseri'de de bayram sevincini evlerine sığdıran vatandaşlar, ailelerinin ve sevdiklerinin bayramını telefonla arayıp seslerini duyarak ya da görüntülü konuşarak kutladı.Anne ve babalarının aracılığıyla büyüklerini arayan çocuklar, görüntülü olarak anneanne ve dedelerinin bayramını kutladı.