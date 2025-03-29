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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 30 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve il il bayram namazı saati vakti belli oldu! BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 30 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ve il il bayram namazı saati vakti

        Ramazan Bayramı'nda bayram namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyenler bayram namazı saati araştırması yapıyor. Diyanet İşleri Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatini duyurdu. İl il Ramazan Bayramı saati değişiklik gösteriyor. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. Peki Bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 30 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ile il il bayram namazı saati vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:32
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        • 1

          Bayram namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 81 ilde bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, her ilde farklı saatlerde saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayramın birinci günü 30 Mart günü başlıyor. Ramazan bayram namazı saati il il değişiklik gösteriyor. Peki bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte, Ramazan Bayramı namazı vakitleri

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bayram namazı saatleri şöyle;

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

          Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

          Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

          1.Rekat

          Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

          Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

          Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

          İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

          2.Rekat

          İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

          Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

          İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul bayram namazı saati merak konusu oldu. Diyanet verilerine göre, İstanbul'da bayram namazı 07.22'de kılınacak.

        • 5

          ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'da bayram namazı 07.07’de kılınacak.

        • 6

          İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir bayram namazı saati de belli oldu. İzmir'de bayram namazı 07.30'da kılınacak.

        • 7

          Diğer tüm illerimiz için bayram namazı saatleri ise şöyle;

          Adana: 06.57

          Adıyaman: 06.45

          Afyonkarahisar: 07.16

          Ağrı: 06.26

          Aksaray: 07.02

          Amasya: 06.55

          Antalya: 07.16

          Ardahan: 06.27

          Artvin: 06.31

          Aydın: 07.27

        • 8

          Balıkesir: 07.27

          Bartın: 07.09

          Batman: 06.34

          Bayburt: 06.37

          Bilecik: 07.18

          Bingöl: 06.36

          Bitlis: 06.30

          Bolu: 07.12

          Burdur: 07.17

          Bursa: 07.22

        • 9

          Çanakkale: 07.32

          Çankırı: 07.03

          Çorum: 06.58

          Denizli: 07.22

          Diyarbakır: 06.37

          Düzce: 07.13

          Edirne: 07.32

          Elazığ: 06.41

          Erzincan: 06.40

          Erzurum: 06.33

        • 10

          Eskişehir: 07.16

          Gaziantep: 06.49

          Giresun: 06.44

          Gümüşhane: 06.40

          Hakkari: 06.23

          Hatay: 06.54

          Iğdır: 06.22

          Isparta: 07.16

          Kahramanmaraş: 06.50

          Karabük: 07.07

        • 11

          Karaman: 07.05

          Kars: 06.26

          Kastamonu: 07.03

          Kayseri: 06.56

          Kilis: 06.50

          Kırıkkale: 07.04

          Kırklareli: 07.29

          Kırşehir: 07.01

          Kocaeli: 07.18

          Konya: 07.08

        • 12

          Kütahya: 07.18

          Malatya: 06.45

          Manisa: 07.28

          Mardin: 06.35

          Mersin: 07.00

          Muğla: 07.25

          Muş: 06.32

          Nevşehir: 06.59

          Niğde: 06.59

          Ordu: 06.46

        • 13

          Osmaniye: 06.53

          Rize: 06.36

          Sakarya: 07.16

          Samsun: 06.53

          Şanlıurfa: 06.43

          Siirt: 06.30

          Sinop: 06.57

          Şırnak: 06.28

          Sivas: 06.50

          Tekirdağ: 07.28

          Tokat: 06.52

          Trabzon: 06.39

          Tunceli: 06.40

          Uşak: 07.20

          Van: 06.25

          Yalova: 07.21

          Yozgat: 06.59

          Zonguldak: 07.11

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