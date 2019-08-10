- Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

- Ya Rabbi Hz İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle…. “Ey kapıları açan Allah”ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç… Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.