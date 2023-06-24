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Bayram Mesajları 2023: En güzel, anlamlı ve resimli Kurban Bayramı mesajı ile sevdiklerinize Bayramınız Mübarek Olsun mesajları gönderin

Kurban Bayramı mesajları: 2023 en anlamlı ve resimli Kurban Bayramı mesajı ve sözleri

Kurban Bayramı, tüm İslam alemi tarafından coşku ile kutlanacak. 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında eda edilecek bayram öncesi bayram heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı ve resimli Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. İşte, yazılı ve resimli Kurban Bayramınız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri

Giriş: 24.06.2023 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İbadet edip kurbanların kesileceği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Sosyal medyada ve mesaj yoluyla sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyenler için en güzel bayram mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, en anlamlı, güzel, kısa ve uzun resimli Kurban Bayramı mesajları...  

    EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

    Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

  • Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

    Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

  • Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

  • Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

  • Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun! 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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