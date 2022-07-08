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BAYRAM MESAJLARI 2022: En güzel, anlamlı, yeni, yazılı, kurumsal ve resimli Kurban Bayramı mesajları ile Bayramınız Mübarek Kutlu Olsun mesajı gönderin!

Bayram mesajları 2022: En güzel, anlamlı, yeni, yazılı ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

Kurban Bayramı tarihi gelirken bayram mesajları ve tebrik sözleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sevdiklerinin bayramını telefon, WhatsApp, Facebook veya Instagram'dan kutlamak isteyenler, resimli bayram mesajı ile ilgili araştırmalarını yapıyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de en güzel, anlamlı, yeni ve resimli bayram mesajları seçeneklerini sizler için derledik. Beğendiğiniz bayram mesajı seçeneklerinden birisini telefonunuza kaydederek veya kopyalayarak sevdiklerinize "Bayramınız mübarek olsun" veya "İyi bayramlar" mesajı gönderebilirsiniz.

08.07.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın ilk günü ile beraber telefon araclığıyla akrabalara, arkadaşlara ve tanıdıklara bayram mesajı da gönderilmeye başlanacak. Bayram mesajları, birlik ve beraberliği temsil etmesi açısından önem arz etmektedir. Bir bayram mesajı ile beraber küsler barışır, dargınlıklar son bulur.

    RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI 2022

    Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli Kurban Bayramı mesajları seçenekleri ile "Bayramınız mübarek olsun" ve "İyi bayramlar" mesajı sözlerine sizler için yer verdik. Beğendiğiniz Kurban Bayramı mesajı seçeneklerinden birisini telefonunuza kaydedip veya kopyalayıp gönderebilirsiniz.

    İşte, en güzel, dualı, yeni ve resimli Bayram mesajı tebrik sözleri...

  • EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI

    Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

    Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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  • RESİMLİ BAYRAM MESAJI

    Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

    Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

  • İYİ BAYRAMLAR MESAJLARI

    Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

    Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

  • SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDECEK KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

    Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

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