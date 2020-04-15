Bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AA

Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde hesabına yatırılan bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için Vefa Destek Grubu İletişim Hattı'nı aradı.Eşiyle birlikte yaşayan Kılıç'ın Esentepe Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, parayı kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu yaşlı adama teslim etti.Mustafa Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Memleketimiz için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bize aldığımız aylık yetiyor da artıyor bile. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bu kara bulut üzerimizden gidecek." dedi.