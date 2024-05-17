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        Haberler Kısayol BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyeleri, genellikle bayram öncesinde EYT, SSK ve Bağ-Kurların hesaplarına yatırılmaktadır. Ramazan Bayramı'nda 3 bin lira olarak yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı'nda ne kadar olacağı milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 emekli tahsis numarasına göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:48
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        • 1

          Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam başladı. Bu yıl 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Peki, "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.

          Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

          Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        • 4

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        • 5

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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