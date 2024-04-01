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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C ikramiye ödeme tarihleri sorgula - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi sorgulama 2024: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı?

        Gözler emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerinin yatıp yatmadığını kontrol etmek istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programını duyurdu. 4A, 4B ve 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama işlemleri telefon ve internet aracılığıyla yapılabiliyor ve ödemelerin 3 gün içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 19:50 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:50
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        • 1

          Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyesi hakkında detaylar netlik kazandı. Emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 tutarındaki artışla 3 bin TL yapılmıştı. Senede iki kez verilen ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağı ve 2024 bayram ikramiyesi sorgulama ekranı araştırmaları ödeme planının duyurulmasıyla hız kazandı. Peki, Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ne? 3 bin TL Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3.000 LİRA OLDU

          Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl 2.000 lira olarak hesaplara yatırıldı. Yeni yıl ile beraber SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aldığı bayram ikramiyeleri %50 artışla 3.000 liraya yükseltildi. Emekliler Ramazan Bayramı’nın yanı sıra Kurban Bayramı’nda da ikramiye ödemesi alacak. 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi ikramiyelerin bayramdan 1 hafta öncesi hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 3

          2024 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

          Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri henüz başlamadı. Açıklanan takvime göre ilk olarak SSK emeklilerine ikramiyeler yatırılmaya başlayacak.

        • 4

          EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

          Maaş ödemelerini her ayın 17-18’inde alanlara ikramiyeler, 2 Nisan’da yatırılacak. Ödemelerini 19,20,21,22 alanlara ise 3 Nisan’da bayram ikramiyeleri yatacak. 3 Nisan tarihinde ise maaşlarını 23, 24, 25, 26’sında alanlara 3.000 lira ödeme yapılacak.

          Emekli Sandığı emeklisi olan ve maaşlarını her ayın 1’inde ve 2’sinde alanlara bayram ikramiyeleri 2 Nisan Salı günü yatırılacak. Maaş ödemelerini 3,4 ve 5’inde alanlara ise ikramiyeler 3-5 Nisan tarihleri arasında yatacak.

          Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesi ödemelerini 5 Nisan Cuma günü alacak.

        • 5

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI

          e-Devlet üzerinden hayata geçirilen uygulamayla beraber emekliler bayram ikramiyesi ve seyyanen ödeme sorgulama yapabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesi sorgulama yapabilecek.

          e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama “ yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek.

        • 6

          İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Emekliler telefonlarının mobil bankacılıkları aracılığıyla toplam bakiyelerini kontrol ederek ikramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Benzer şekilde bankaların müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama yapılabilir.

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, güvenlik korucuları yararlanabilecek.

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