EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

Maaş ödemelerini her ayın 17-18’inde alanlara ikramiyeler, 2 Nisan’da yatırılacak. Ödemelerini 19,20,21,22 alanlara ise 3 Nisan’da bayram ikramiyeleri yatacak. 3 Nisan tarihinde ise maaşlarını 23, 24, 25, 26’sında alanlara 3.000 lira ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı emeklisi olan ve maaşlarını her ayın 1’inde ve 2’sinde alanlara bayram ikramiyeleri 2 Nisan Salı günü yatırılacak. Maaş ödemelerini 3,4 ve 5’inde alanlara ise ikramiyeler 3-5 Nisan tarihleri arasında yatacak.

Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesi ödemelerini 5 Nisan Cuma günü alacak.