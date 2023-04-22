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Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazi içerisinde oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.

Giriş: 22.04.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu
Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu
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İHA

Adıyaman’da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sabahın erken saatlerinde boş arazi içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde ilerleyen yürüyüş yapan vatandaşlar boş arazi içerisinde oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.

Olay yerinde incelemesi yapılan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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