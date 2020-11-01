Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ilk olarak İzmir'de meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirip, ölenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Çaykur Rizespor karşısında kazanmak adına oyun disiplinini sahaya yansıttıklarını aktaran Bektaş, şöyle devam etti:

"Maç içinde iyi işler yaptık. Girdiğimiz 5 net pozisyonda gol atamadık. Geri koşudan kaynaklanan bir gol yemek beni üzdü. Bunu hafta içi çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yedik ve üzüldük. Mücadele ve takım disiplini adına çok şey başardık ancak tek eksiğimiz olan golü atamadık. Takımımdan memnunum. Tek memnun olmadığım şey skor. Demek ki hala eksiklerimiz var. Bunlara çalışacağız."

Son vuruşlarda eksikleri olduğuna işaret eden Bektaş, "Oyun olarak son ana kadar geliyorsunuz ve son vuruşu yapamıyorsunuz. Oyuncularımız biraz daha dikkat etmeli." değerlendirmesinde bulundu.