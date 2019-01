Bayram Bektaş'tan Habertürk'e çok özel açıklamalar

Mali anlamda büyük sorunlar yaşayan Ankaragücü, ligin ilk yarısını 20 puanla 12. sırada tamamlamıştı. Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan ve kalıcı olmak isteyen Başkent ekibinin hocası Bayram Bektaş, Antalya kampında muhabirlerimiz Ahmet Selim Kul ve Erhan Kaan Adıgüzel'e çok özel açıklamalar yaptı. İşte Bektaş'ın o açıklamaları:

"Çalışmalar oldukça iyi gidiyor. Çift antrenmanla devam ediyoruz. Şimdi izin vereceğiz takıma. Tabii bu aşamada geçmişten gelen sakat oyuncularımız vardı. Onların da her gün iyiye gitmesi ve günden güne takıma katılmaları bizi sevindiriyor. Ancak biliyorsunuz transfer tahtamız kapalı şu anda. Ankara'da başkanımız. Yönetimimizle o sorunu çözmeye çalışıyor. Biz de burada takım olarak ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz ilk maçımız Galatasaray ile. Dolayısıyla tempomuzu daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor. Verilere baktığımızda şu anda aşağıdayız."

"TAKIMI ARTIK TANIDIM"

"Takımı artık tanıdım diyebilirim. Çok da iyi ve karakterli bir takım. Sonuçta bu takım başarısız olmadı. 20 puan topladı. Ancak sakatlıklar ve geçmişten kalan bazı sıkıntılar ister istemez az da olsa huzursuzluk yarattı. Ama tabii biz geldikten sonra yerlilerle olsun yabancı oyuncularla olsun konuşmamız, motive etmemiz tekrar bir aile havasına döndürdü takımı. Galatasaray maçı önemli. Tabii ki biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Ama kazanmak için de belirli bir seviyede olmanız lazım. Sadece söylemle olmuyor. Futbolcu kalite faktörü, antrenman, kuvvet, kondisyon en üst seviyede olması lazım o mücadelelerde. İşte bu seviyeye gelmek için antrenmanlarımıza başladık. Bu esnada transferin açılacağını düşünürsek de ki başkanımız o yönde baya bir çaba harcıyor ikinci yarı hazırlıklarını o şekilde tamamlayacağız. İnşallah Galatasaray maçından da 3 puan alırız bunun için çalışacağız."

"SIKINTILARI BİLEREK GELDİM"

"Geçmişte olan sıkıntılar var. Ben onlara değinmeyeceğim çünkü ben o sıkıntıları bilerek geldim. Ve düzeleceğini de bildiğim için geldim. Dolayısıyla mental olarak tabii ki önemli bir kamp bu tabii. Ama sıkıntılar giderildiğinde mental açıdan takımın bir desteğe ihtiyacı kalmayacağını düşünüyorum ekstra durumlar hariç. Dolayısıyla üst düzey futbolcu için onu sahada en iyi hale getirecek şey her zaman her anlamda hazır olması. Zihinsel ve fiziksel olarak iyi olmak zorunda."

"DİL BİLMEK BENİM İÇİN AVANTAJ"

"Dil konusunu her seferinde soruyorlar bana. Ben de her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Bir lisan bir insan, iki dil iki insan. Benim için bir avantaj oluyor. Çünkü bizim işimizle alakalı gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize her yerden futbolcu geliyor. Brezilya'dan, Afrika'dan, Almanya, Fransa, İngiliz her yerden futbolcu geliyor. İngilizce zaten ortak değil. Bunu bir kere bilmek zorundasınız. Şimdi kimi futbolcuların karakteri farklı olabiliyor. Birinin aracılığıyla değil direkt temasa geçtiğinde derdini daha rahat aktarabiliyor. Biz bunları da yapıyoruz. Tabii bir artı oluyor bana."

"LİGDE PUAN SIRALAMASI SIKIŞIK"

"Lig o kadar sıkışık ki, kendinizi bir anda dipte bir anda Avrupa potasında da bulabilirsiniz. Bizim amacımız küme düşme hattından uzak durmak. Biz istediğimiz seviyeye geldiğimizde, gerekli mevkileri de transferle doldurduğumuzda, hedefimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız ve kazanacağımız çok maç var. Biz bitirebileceğimiz en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz."

"ALTYAPIDAN 5 İSMİ ALDIM"

"Benim sistemime, benim oyun anlayışıma uymayan futbolcular elbette olacaktır buna yabancılar da dahil. Buna karşılık alttan 5 kardeşimizi çağırdım buraya ama üst seviyelere henüz hazır değiller. A takımdaki oyuncu abilerini zorlayacak seviyede değiller henüz. Bunu zaten yapacak duruma geldiklerinde biz onu alırız. Ben zaten bunu hep yapmışımdır. Genç oyunculara A takım havasını koklatmak o atmosferi yaşatmak benim için mutluluk. Zaten abilerini zorlayacak potansiyeli varsa da neden oynatmayayım ben?"

"HERKES HERKESİ YENEBİLİR"

"İlk yarı hepimiz ligi izledik. Herkesin herkesi yenebileceği bir lig. Zaten puan makası bu yüzden bu kadar dar. Geçmişte puan farkı yapıp götüren takımların bugün çok puan kaybetmesinin sebebi herkesin herkesi rahatlıkla yenebiliyor oluşundan kaynaklı. Şimdi Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini görüyoruz. Galatasaray, Beşiktaş bunların yaptıkları puan kayıplarını görüyorsun. VAR'ın da bunda kesinlikle etkisi var. Ben şimdi mesela kendimden bakıyorum. İlk çalıştırdığım takıma bakıyorum VAR olmasa 10 puan fazlam var. VAR bana yaramadı hiç ama ben destekliyorum. Çünkü eğer benim hakkım değilse olmasın. Karşı takımdaki oyuncu da ekmek parası, hakkı için uğraşıyor. Ben adalet olsun, yanlış düdük çalınmasın istiyorum. İyi bir takımımız var. İyi oyuncular da var bu takımda. Bu takım 20 puan topladı. Bu yabana atılacak bir şey değil. Biz hem 20 puan alacak durumdayız hem de bunun daha fazlasını da yapacak potansiyelimiz var."