Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekoru

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı.

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 40 bin 23 feet’e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.