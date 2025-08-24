Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekoru
Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 bin 23 feet'e çıktığı uçuşla kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı
Giriş: 24.08.2025 - 00:36 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:36
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı.
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 40 bin 23 feet’e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ