        Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekoru

        Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 bin 23 feet'e çıktığı uçuşla kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı

        Giriş: 24.08.2025 - 00:36 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:36
        Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekoru
        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı.

        Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 40 bin 23 feet’e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

