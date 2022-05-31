Reuters

Türkiye'nin ilk milli İHA/SİHA sistemlerinin mimarı olan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk Bayraktar, Reuters'a konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Ukrayna'nın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanmasıyla TB2 İHA'larının bütün dünyayı müşteri haline getirdiğini söyledi.

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bütün dünya müşterimiz haline geldi" dedi.

Reuters haberinde, Bayraktar TB2 İHA'larının çokça ilgi gördüğünü belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve savunma bakanlığının savaşın başından bu yana kamuoyunda 45 kez İHA'lardan bahsettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TB2 ve daha yeni Akıncı için uluslararası talebin çok büyük olduğunu açıkladı. Bayraktar, Baykar'ın yılda 200 TB2 drone üretebileceğini söyledi.

Bayraktar ayrıca, İHA'ların ayrıca Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da 2020'de toprak parçalarını yeniden ele geçirmesinde ve Ukrayna'da kullanılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bu yasadışı bir istila, dolayısıyla TB2 Ukrayna'nın onurlu insanlarına ülkelerini savunmasında yardım ediyor. Karabağ'ın yasadışı işgali gençliğimizden beri bir kalp yarası gibiydi. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak buradaki kardeşlerimize topraklarını geri almalarında yardımcı olmak bizim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Kızılelma'nın ilk uçuşunun gelecek yıl olacağını söyleyen Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşu gelecek yıl olacak, TB3 ya bu yılın sonunda ya da bir sonraki yılın başında olacak. Daha geniş bir zaman aralığı için ise taksi drone’lar üzerinde çalışıyoruz." dedi.