Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı - İZMİR

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

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