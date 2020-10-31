Bayraklı Belediye Başkanı: Çok acı bir durum

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal şöyle konuştu:
Şu an hasarlı binamız 24 civarı. 5 binamız çok kötü durumda. 4'ünde enkaz çalışmaları devam ediyor. 20 civarında can kaybımız var. 780 civarında yaralımızın olduğuyla ilgili elimizde bilgi var. Vatandaşımız sokakta şu an. Biz çadır, battaniye, hijyen malzemesiyle ilgili faaliyetteyiz. AFAD, Jandarma ekipleri ve büyükşehirlerimiz aktif rol alıyor. Biz de lojistiği sağlıyoruz. Yeteri kadar çalışmalar yürüyor diye gözlemliyoruz. Çok acı bir durum.
"YASAL MEVZUAT VE SÜREÇ DİKKATE ALINDIĞINDA"
Birinci öncelik göçün çok yoğun olduğu bölge. Depremde etkilenen binalar hem dikey hem de zemin açısından çok iyi değil. 4 binamız da ciddi hasar var. Bu aslında birazcık daha bilimsel, inşaat mühendisleri odamızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte çözebileceğimiz bir mesele. Ağustos ayından bugüne kadar geçen süreyi düşündüğünüzde, gelir gelmez Bayraklı'nın tamamıyla ilgili kentsel dönüşüm ve revizyon öncelikli işimizdi. Bir taraftan yasal mevzuat, bir taraftan geçen süreç dikkate alındığında aslında yasal süreç içerisinde vakit kaybı sözkonusu değil. Biz belediye olarak üzerimize düşeni geldiğimiz ilk haftalardan itibaren başlattık.
"KOCAELİ DEPREMİ'NDEN BU YANA İHMAL VAR"
Bugüne kadar kentsel dönüşüm gerçekleşmemişse doğal olarak vatandaş bu işten ikna olmamış. Bizim revizyon çalışmamız vatandaşın iknası yönünde. Bu işi yapacak firmaları ikna etmeniz gerekiyor. Mevzuata uygun şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşımızın beklentisini saptayıp, sonlandırmakla ilgili. Bu süreç sadece 1-1,5 yılla değerlendirilebilecek bir süreç değil. Bizim bunu Kocaeli depreminden beri ihmal ettiğiniz bir durum açıkçası...
"MESELENİN TAM OLARAK ANLATILMAMASIYLA İLGİLİ"
Biz vatandaşın beklentilerini, taleplerini toplayıp bu doğrultuda dönüşümle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki kayıpların büyük çoğunluğu vatandaşta oluşturulan beklenti ile ilgili, meselenin tam anlamıyla anlatılamamasıyla ilgili. Projelerin işbirliğiyle çalışamıyor olmasıyla ilgili. Biz revizyon çalışmalarına geldiğimiz günden beri başlamış durumundayız. 2021 sonunda ilk kazmayı vurmuş olacağız bölgeye.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!