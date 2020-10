Bayraklı Belediye Başkanı: Çok acı bir durum

HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal şöyle konuştu:

Şu an hasarlı binamız 24 civarı. 5 binamız çok kötü durumda. 4'ünde enkaz çalışmaları devam ediyor. 20 civarında can kaybımız var. 780 civarında yaralımızın olduğuyla ilgili elimizde bilgi var. Vatandaşımız sokakta şu an. Biz çadır, battaniye, hijyen malzemesiyle ilgili faaliyetteyiz. AFAD, Jandarma ekipleri ve büyükşehirlerimiz aktif rol alıyor. Biz de lojistiği sağlıyoruz. Yeteri kadar çalışmalar yürüyor diye gözlemliyoruz. Çok acı bir durum.

"YASAL MEVZUAT VE SÜREÇ DİKKATE ALINDIĞINDA"

Birinci öncelik göçün çok yoğun olduğu bölge. Depremde etkilenen binalar hem dikey hem de zemin açısından çok iyi değil. 4 binamız da ciddi hasar var. Bu aslında birazcık daha bilimsel, inşaat mühendisleri odamızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte çözebileceğimiz bir mesele. Ağustos ayından bugüne kadar geçen süreyi düşündüğünüzde, gelir gelmez Bayraklı'nın tamamıyla ilgili kentsel dönüşüm ve revizyon öncelikli işimizdi. Bir taraftan yasal mevzuat, bir taraftan geçen süreç dikkate alındığında aslında yasal süreç içerisinde vakit kaybı sözkonusu değil. Biz belediye olarak üzerimize düşeni geldiğimiz ilk haftalardan itibaren başlattık.

"KOCAELİ DEPREMİ'NDEN BU YANA İHMAL VAR"

Bugüne kadar kentsel dönüşüm gerçekleşmemişse doğal olarak vatandaş bu işten ikna olmamış. Bizim revizyon çalışmamız vatandaşın iknası yönünde. Bu işi yapacak firmaları ikna etmeniz gerekiyor. Mevzuata uygun şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşımızın beklentisini saptayıp, sonlandırmakla ilgili. Bu süreç sadece 1-1,5 yılla değerlendirilebilecek bir süreç değil. Bizim bunu Kocaeli depreminden beri ihmal ettiğiniz bir durum açıkçası...

"MESELENİN TAM OLARAK ANLATILMAMASIYLA İLGİLİ"

Biz vatandaşın beklentilerini, taleplerini toplayıp bu doğrultuda dönüşümle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki kayıpların büyük çoğunluğu vatandaşta oluşturulan beklenti ile ilgili, meselenin tam anlamıyla anlatılamamasıyla ilgili. Projelerin işbirliğiyle çalışamıyor olmasıyla ilgili. Biz revizyon çalışmalarına geldiğimiz günden beri başlamış durumundayız. 2021 sonunda ilk kazmayı vurmuş olacağız bölgeye.