Bayrak sevgisini böyle gösteriyor

Kuşçulu köyünde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonrası 30 yıldır konuşma yetisini kaybeden 66 yaşındaki Keskin, Haydarlı ve Kuşçulu köyleri arasında bulunan Çömlekçi Deresi üzerine DSİ tarafından kurulan ahşap köprüye 6 yıl önce Türk bayrağı asma kararı aldı.
Köprünün her iki tarafına ilk etapta iki bayrak asan Keskin, zaman içinde bayrak sayısını 85'e kadar çıkartarak, yaya ulaşımında kullanılan köprüyü adeta bayraklarla donattı.
Hemen her gün köprüye gelerek bayrakları kontrol eden Keskin, hava koşulları nedeniyle zaman içinde yıprananları da düzenli olarak değiştiriyor.
Ahşap köprü, aradan geçen süre zarfında yöre sakinleri tarafından da "bayraklı köprü" olarak anılırken, Keskin'in bu gayreti, vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.
GÜZERGAHI KULLANANLAR, KÖPRÜDE BAYRAKLAR ARASINDA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYOR
Keskin'in damadı İrfan Kılıç, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olan kayınpederi Ercan Keskin'in geçmişten bu yana bayrağa büyük sevgi duyduğunu anlattı.
Köprünün yapılmasından bir süre sonra Keskin'in korkuluklara bayrak yerleştirmeye başladığını anlatan Kılıç, "Önce 1-2 tane bayrak astı, zaman içinde de bunların sayılarını artırdı. Uzun süredir de bayrakların bakımını yapıyor. Yıpranan, rüzgardan yırtılan bayrakları da düzenli olarak değiştiriyor." diye konuştu.
Kılıç, Keskin'in bayrakları yılda bir kere de tamamen yenilediğine işaret ederek, "Bayrakların parasını cebinden veriyor, bazen de kurumlardan bayrak alıyor. Trabzonspor'un maçlarına gidip oradan da bayrak topluyor." dedi.
Köprüyü görenlerin durup fotoğraf çektirdiğini aktaran Kılıç, "Bazıları, 'bunu kim yaptı?' diye soruyorlar. Yörede de beğeni topluyor, güzel bir köprü oldu. Buranın adı da artık 'bayraklı köprü' oldu." ifadelerini kullandı.
Kılıç, kayınpederinin hemen her gün köprüye gittiğini belirterek, sözlerini, "Yıprananları değiştiriyor, birbirine dolanan bayrakları düzeltiyor. Birine para versen bunun için üç-beş sefer yapar, sonra yapmayabilir. Üşenmeden her gün bunları yapıyor. İçinden geldiği için yapıyor." diye tamamladı.
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