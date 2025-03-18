Bayrak saldırganı yakalandı

İpekçiler Mahallesi Tire Sanayi Sitesindeki bir lokantanın önünde bir kişi, saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüdüğü sırada, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı.

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Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.Ö. isimli şüpheli, Tire- Torbalı yolunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyete götürüldü.

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BAYRAĞI YERİNDEN KOPARDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, İ.Ö.'nün bayrağı kopardığı anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, lokantanın önünden geçen İ.Ö.’nün, asılı olan Türk bayrağını 2 hamle ile yerinden koparıp, yoluna devem ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.