05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Baypas ameliyatında kalbi duran hastanın kireçlenen damarı ses dalgasıyla açıldı - İZMİR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Medical Park İzmir Hastanesi'nden genel görüntüler- Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in yaptığı operasyonu anlatması- Tengiz'in hasta Şehgül Berk'i muayene etmesinin görüntüleri- Şehgül Berk ile röportaj- Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in açıklamaları
Baypas ameliyatında kalbi duran hastanın kireçlenen damarı ses dalgasıyla açıldı- İzmir'de by-pass ameliyatında kalbi duran yaşlı kadını hayata döndüren doktorlar, tıkalı damarı da ses dalgasıyla açtı- Şengül Berk:- "Doktorlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Yoksa her an kalp krizi geçirir miyim diye düşünüyordum. Artık psikolojimde düzeldi. Her işimi hiç yorulmadan yapıyorum"
- Prof. Dr. İstemihan Tengiz:- "Anjiyo yöntemleriyle damar içinde kireçlenen bölgeye bir balon yerleştiriyoruz. Bu balonun içinde 2 özel ses dalgası çıkaran bir kaynak var. Bu kaynağa güçlü bir şekilde ses dalgası veriyoruz. Damarda bulunan kireçli yapının parçalanmasını sağlıyoruz"
İzmir'de baypas ameliyatında kalbi duran 71 yaşındaki Şengül Berk'i hayata döndüren dokturlar, kireçlenmeden dolayı tıkanan kalp damarını ses dalgası yöntemiyle açtı.Menemen ilçesinde kalp krizi geçiren 3 çocuk annesi Berk, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yapılan tetkiklerde kalbinin 3 damarı tıkalı çıkan Berk, geçen ay Medical Park İzmir Hastanesine başvurdu.Berk'in tıkalı bulunan 3 damarından ikisi stentle açılırken, yüzde 90 tıkalı bulunan ön kalp damarı ise oluşan kireçlenmeden dolayı açılamadı.Doktorlar, Berk'e acil olarak by-pass ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyathaneye alınan yaşlı kadının yaşadığı stresten dolayı narkoz verilirken kalbi durdu.Şengül Berk'in kalbini yeniden çalıştırmayı başaran doktorlar, kireçlenmeden dolayı tıkanan damarını ise ses dalgalarıyla açtı.Şengül Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp krizi geçirmesinin ardından 3 damarının tıkalı olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.Baypas ameliyatı olmaktan çok korktuğunu anlatan Berk, "Doktorlar, stentle tıkanan bir damarımı açamayınca by-pass yapma kararı aldı. Ameliyattan korktuğum için stres yaptım. Narkoz verildiği sırada kalbim durmuş, yoğun bakımda kendime geldiğimde çocuklarım yaşadıklarımı anlattığımda çok şaşırdım." dedi.Berk, doktorlarının tıkalı bulunan damarını açmak için günlerce araştırma yaptığını, "ses dalgası yöntemiyle tıkalı kalp damarını açacağız" dediklerinde inanamadığını ifade etti. Berk, duygularını şöyle aktardı:"Beni bayıltacaklarını zannediyordum ama öyle yapmadılar. Benimle hem konuştular hem de işlerini yaptılar. Operasyon sonunda 'Hadi geçmiş olsun teyze' dediklerinde çok mutlu oldum. Ben onlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Yoksa her an kalp krizi geçirir miyim diye düşünüyordum. Artık psikolojimde düzeldi. Her işimi hiç yorulmadan yapıyorum."- Ses dalgalarıyla kireç parçalandıOperasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, kireçlenen kalp damarların ses dalgasıyla açılması yönteminin yeni bir teknoloji olduğunu belirtti.Berk'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını dile getiren Tengiz, şunları kaydetti:"Türkiye'de bu yöntemi ilk kez bir hastamıza uyguladık. Anjiyo yöntemleriyle damar içinde kireçlenen bölgeye bir balon yerleştiriyoruz. Bu balon içinde 2 özel ses dalgası çıkaran bir kaynak var. Bu kaynağa güçlü bir şekilde ses dalgası veriyoruz. Damarda bulunan kireçli yapının parçalanmasını sağlıyoruz. Ardından ise açılan damara rahat bir şekilde stent tedavisi uyguluyoruz. Eğer, kireçlenmeden dolayı tıkanan damara ilk önce stent tedavisi uygularsak damarın yırtılma riski var. Bu yöntem sayesinde artık hastalarımızın kireçlenen kalp damarlarını açmak için by-pass ameliyatı olmalarına gerek kalmadı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!