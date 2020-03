AA

Baypas ameliyatında kalbi duran hastanın kireçlenen damarı ses dalgasıyla açıldı



- İzmir'de by-pass ameliyatında kalbi duran yaşlı kadını hayata döndüren doktorlar, tıkalı damarı da ses dalgasıyla açtı - Şengül Berk: - "Doktorlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Yoksa her an kalp krizi geçirir miyim diye düşünüyordum. Artık psikolojimde düzeldi. Her işimi hiç yorulmadan yapıyorum" - Prof. Dr. İstemihan Tengiz: - "Anjiyo yöntemleriyle damar içinde kireçlenen bölgeye bir balon yerleştiriyoruz. Bu balonun içinde 2 özel ses dalgası çıkaran bir kaynak var. Bu kaynağa güçlü bir şekilde ses dalgası veriyoruz. Damarda bulunan kireçli yapının parçalanmasını sağlıyoruz"

İzmir'de baypas ameliyatında kalbi duran 71 yaşındaki Şengül Berk'i hayata döndüren dokturlar, kireçlenmeden dolayı tıkanan kalp damarını ses dalgası yöntemiyle açtı.

Menemen ilçesinde kalp krizi geçiren 3 çocuk annesi Berk, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde kalbinin 3 damarı tıkalı çıkan Berk, geçen ay Medical Park İzmir Hastanesine başvurdu.

Berk'in tıkalı bulunan 3 damarından ikisi stentle açılırken, yüzde 90 tıkalı bulunan ön kalp damarı ise oluşan kireçlenmeden dolayı açılamadı.

Doktorlar, Berk'e acil olarak by-pass ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyathaneye alınan yaşlı kadının yaşadığı stresten dolayı narkoz verilirken kalbi durdu.

Şengül Berk'in kalbini yeniden çalıştırmayı başaran doktorlar, kireçlenmeden dolayı tıkanan damarını ise ses dalgalarıyla açtı.

Şengül Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp krizi geçirmesinin ardından 3 damarının tıkalı olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Baypas ameliyatı olmaktan çok korktuğunu anlatan Berk, "Doktorlar, stentle tıkanan bir damarımı açamayınca by-pass yapma kararı aldı. Ameliyattan korktuğum için stres yaptım. Narkoz verildiği sırada kalbim durmuş, yoğun bakımda kendime geldiğimde çocuklarım yaşadıklarımı anlattığımda çok şaşırdım." dedi.

Berk, doktorlarının tıkalı bulunan damarını açmak için günlerce araştırma yaptığını, "ses dalgası yöntemiyle tıkalı kalp damarını açacağız" dediklerinde inanamadığını ifade etti. Berk, duygularını şöyle aktardı:

"Beni bayıltacaklarını zannediyordum ama öyle yapmadılar. Benimle hem konuştular hem de işlerini yaptılar. Operasyon sonunda 'Hadi geçmiş olsun teyze' dediklerinde çok mutlu oldum. Ben onlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Yoksa her an kalp krizi geçirir miyim diye düşünüyordum. Artık psikolojimde düzeldi. Her işimi hiç yorulmadan yapıyorum."

- Ses dalgalarıyla kireç parçalandı

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, kireçlenen kalp damarların ses dalgasıyla açılması yönteminin yeni bir teknoloji olduğunu belirtti.

Berk'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını dile getiren Tengiz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu yöntemi ilk kez bir hastamıza uyguladık. Anjiyo yöntemleriyle damar içinde kireçlenen bölgeye bir balon yerleştiriyoruz. Bu balon içinde 2 özel ses dalgası çıkaran bir kaynak var. Bu kaynağa güçlü bir şekilde ses dalgası veriyoruz. Damarda bulunan kireçli yapının parçalanmasını sağlıyoruz. Ardından ise açılan damara rahat bir şekilde stent tedavisi uyguluyoruz. Eğer, kireçlenmeden dolayı tıkanan damara ilk önce stent tedavisi uygularsak damarın yırtılma riski var. Bu yöntem sayesinde artık hastalarımızın kireçlenen kalp damarlarını açmak için by-pass ameliyatı olmalarına gerek kalmadı."