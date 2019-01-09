Akıllı ısı çözümleri sunan BDR Thermea Group, hızla büyüyen ısı pompası pazarındaki konumunu Hollandalı Techneco’nun satın alımı ile güçlendirdi.

23 yılı aşkın süredir ısı pompası pazarında inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmalarıyla bilinen Techneco, her türlü konut ve ticari binaya yönelik ısı pompaları ile geniş bir ürün portföyüne sahip.

BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt satın alma konusunda; “Avrupa’da önümüzdeki on yılda dört kat büyümesi beklenen hibrit çözümler ve ısı pompası pazarında doğru fırsatı yakalamak üzere kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Stratejik önemi yüksek olan bu satın alma, ısı pompası kategorisinde bizi güçlendirecek. Techneco, BDR Thermea Group portföyüne değerli bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin enerji politikalarındaki en önemli konularından birinin yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi olduğunu söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’de en hızlı büyüyen iklimlendirme grubu ürününün ısı pompası olduğunun altını çizdi.

Çolak, “Türkiye’de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken, biz yüzde 50 oranında bir büyüme elde ettik. Farklı uygulama alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilmek için 4 yeni modeli, ürün portföyümüze ekledik ve önümüzdeki dönemde de ürün gamımızı genişletmeyi planlıyoruz. Techneco’nun deneyimi ve Ar-Ge süreçlerimize katkısıyla önümüzdeki dönemde yeni ürünleri de kullanıcılarımızla buluşturacağız” dedi.

2019 yılı itibarıyla enerji dönüşümünü kolaylaştırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı stratejik hedeflerinden biri haline getiren BDR Thermea Group, tüketicilerin, evlerinde, iş yerlerinde ve günlük hayatlarını sürdürdükleri alanlarda konforun keyfini çıkarırken, karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlayan farklı teknoloji seçenekleri sunuyor.