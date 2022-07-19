Baymak ilk 6 ayda yüzde 127 büyüdü

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Baymak, 2022 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını paylaştı. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla net satışlarda yüzde 127 büyüme elde eden şirket, ihracat satışlarını euro bazında yüzde 70’in üzerinde artırırken, ihracatın toplam satışlardaki payını ise yüzde 30’a çıkardı.

Söz konusu dönemde tüm ürün gruplarında adetsel bazda satışlarını artıran Baymak, ana ürün gruplarından kombi, klima ve yoğuşmalı kazanda ortalama yüzde 10 büyüdü.

Bölgesel ve küresel risklere bağlı yaşanan tüm zorluklara rağmen başarılı bir performans sergileyerek Türkiye ekonomisine, çevreye ve topluma değer katmak için hedef büyüttüklerini vurgulayan Baymak CEO’su Ender Çolak, "Yatırımlarımızı temiz enerji, sürdürülebilir gelecek anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Pazarın büyüyen hacmini karşılama potansiyelimize paralel olarak 2022 yıl sonu ciro hedefimizi 3 milyar TL’ye çıkardık" dedi.

Şirketin 2022 yatırım planlarına ilişkin de bilgi veren Çolak, Avrupa’da ısı pompası pazarı büyürken, boyler talebinin arttığına dikkat çekerek, 2022 yılında boyler hattına 5 milyon euronun üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi.

İhracat pazarında yoğun bir talebin olduğuna dikkat çeken Çolak, "Söz konusu talebi karşılamak için boyler hattımıza büyük ölçekte yatırım yapıyoruz. Şimdiye kadar bu yatırımların bir kısmını tamamladık. 2022 yılının kalanında yapacağımız yatırımlarla şu anda yılda 34 bin olan mevcut boyler kapasitemizi 2023 sonunda 150 bine taşıyacağız. Bu kapasitenin büyük kısmını Avrupa’ya ihraç edeceğiz" dedi.

Müşterilere daha yakın olmak için her yıl bayi ağlarını genişlettiklerine işaret eden Çolak, bu yıl 200 yeni bayinin Baymak hizmet ağına katılacağını bildirdi.