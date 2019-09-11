Is\u0131tma ve so\u011futma sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6steren Baymak, sekiz ay i\u00e7inde ihracatta dolar baz\u0131nda y\u00fczde 50\u2019lik b\u00fcy\u00fcme\u00a0yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u00d6zbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak \u00fczere yeni pazarlara a\u00e7\u0131lan \u015firketin, d\u00fcnya iklimlendirme pazar\u0131nda ilk 10 markadan biri olmay\u0131 hedefledi\u011fi bildirildi. S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir b\u00fcy\u00fcme yakalad\u0131klar\u0131na dikkat \u00e7eken Baymak CEO su Ender \u00c7olak, Sekiz ayda hedeflerimizin \u00fczerinde bir b\u00fcy\u00fcme elde ettik. \u0130\u015f s\u00fcre\u00e7lerimizin tamam\u0131nda tasarruf, y\u00fcksek verim ve son teknolojiye odaklan\u0131yoruz. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki yurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda b\u00fcy\u00fcmemizi s\u00fcrd\u00fcrmeyi hedefliyoruz dedi. FRANSA DAK\u0130 B\u00dcY\u00dcMEM\u0130Z Y\u00dcZDE 24 Is\u0131tma d\u00fcnyas\u0131n\u0131n merkezinin art\u0131k sadece Avrupa\u2019dan ibaret olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00c7olak, Global ekonomik konjonkt\u00fcr, E7 \u00fclkelerinin 2050\u2019de a\u00e7\u0131k ara d\u00fcnya ekonomisinin liderleri olaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Biz de rotam\u0131z\u0131 ihracata \u00e7evirdik. \u0130hracat ciromuzu sekiz ay i\u00e7inde hedeflerimizin \u00e7ok \u00fcst\u00fcnde, y\u00fczde 50 oran\u0131nda art\u0131rd\u0131k. \u0130kinci yar\u0131da da ayn\u0131 b\u00fcy\u00fcme ivmesinin devam edece\u011fini \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz\u201d diye konu\u015ftu. 2019\u2019un ilk aylar\u0131nda ihracatlar\u0131n\u0131n \u00f6zellikle \u00d6zbekistan, Rusya, Fransa belirgin bir art\u0131\u015f g\u00f6sterdi\u011fini kaydeden \u00c7olak, Rusya\u2019da kombi sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131zda patlama ya\u015fand\u0131. Burada sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z adetsel olarak 4 kat artt\u0131.\u00a0En radikal b\u00fcy\u00fcme ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fclkelerden biri ise Fransa oldu. Burada adetsel olarak kat\u0131 yak\u0131tl\u0131 kazanlar\u0131n sat\u0131\u015f adedini 2.5 kat\u0131na \u00e7\u0131kararak y\u00fczde 24 oran\u0131nda bir b\u00fcy\u00fcme ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u00d6zbekistan\u2019da ise 10 bin konutluk projeye Baymak kombi veriyoruz. Dolay\u0131s\u0131yla ikinci yar\u0131da projeler kapsam\u0131nda bir ivme ya\u015fayaca\u011f\u0131z ifadesini kulland\u0131. Almanya ve Fransa\u2019n\u0131n boyler ihtiyac\u0131 ve kazan tedarikinin\u00a0Baymak taraf\u0131ndan sa\u011fland\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken \u00c7olak, Rusya ba\u015fta olmak \u00fczere Do\u011fu blo\u011fu \u00fclkelerindeki kombi \u00fcretimlerinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 Tepe\u00f6ren fabrikam\u0131zda \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131k. Ayr\u0131ca ABD\u2019nin boyler \u00fcretimi de Baymak taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Hedef pazarlar\u0131 aras\u0131nda Avrasya, Do\u011fu Avrupa ve Balkan \u00fclkeleri de \u00f6nemli yer tutuyor, ikinci a\u015famada ise ABD ve Latin Amerika \u00fclkelerinde faaliyetlerimizi art\u0131rmay\u0131 hedefliyoruz bilgisini verdi.