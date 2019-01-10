10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnformel Eğitim-çocuk İstanbul işbirliği ve Baymak'ın işbirliği ile hayata geçen “Enerjide Söz Çocukların” projesi kapsamında, 14 bin çocuğun enerji eğitimi alması hedefleniyor. Bu kapsamda devlet okullarında okuyan öğrencilerin ise, Baymak’ın desteğiyle programdan ücretsiz yararlanacağı bildirildi.
Topluma ve çevreye karşı her zaman duyarlı olduklarını ve geleceğin karar vericileri olan çocukları destekleyerek, geleceğe umutla bakmalarını hedeflediklerini söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, "Baymak olarak son 5 yıldır ürünlerimizle, üretimimizle, Ar-Ge çalışmalarımızla “enerjide tasarruf” merkezinde 2020’de 32 milyon euro’ya ulaşacak yatırımı tamamlayacağız" dedi.
'FABRİKANIN ENERJİSİ GÜNEŞTEN GELİYOR'
Şirketin üretim tesisinde, enerjinin beli bir kısmını yenilenebilir kaynaklarından elde etmek üzere fotovoltaik paneller kurduklarını anlatan Çolak, "Kombi üretim hattımızın yaklaşık yüzde 80’i güneşten elde ettiğimiz enerji ile karşılıyoruz, ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Hedefimiz kendi fabrikamızda bu oranı, tüm dünyada yüzde 3 olan sanayide yenilenebilir enerji kaynakları kullanımın üzerine çıkmak" diye konuştu.
Baymak CEO'su Ender Çolak, sadece ürün ve üretime değil, sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için de çalışmanın önemine işaret etti. Çolak, "Bu kapsamda geleceğin enerji tüketicileri olan çocukların erken yaşta enerji tüketimi ve tasarruf konusunda bilinçlenmeleri için İnformel Eğitim-çocuk İstanbul işbirliği ile bizim için çok değerli bir çalışmaya imza attık. “Enerjide Söz Çocukların” projesi ile 2017-2018 eğitim yılında başlayan ortak çalışmamız kapsamında bu eğitim dönemi sonuna kadar 14 bin çocuğun bu eğitimi tamamlamasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
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