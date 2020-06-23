Baykuşların yuva yapmaması için "çatılardaki açıklıkların kapatılması" tavsiye edildi

AA

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların, koku ve ses şikayetleriyle, çatılara yuva yapan baykuşları alarak kuruma teslim ettiği belirtildi.

Bu yıl kuruma beklenenden fazla baykuş yavrusu teslim edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen çatınızda yuva yapılacak açıklıkları kapatın. Yavruların yuvadan uçmasını bekleyip daha sonra çatı aralarını kapatın. Çatı arasını kapatmazsanız bir sonraki yıl oraya tekrar yuva yapılacaktır. Kuşlar yumurtadan çıktıkları yeri unutmayıp tekrar yuva yapmak üzere geri gelmektedirler."