16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağrı'da bir lisenin bahçesindeki ağaçları mesken tutan ve yılın tamamında burada yaşayan baykuş sürüsü ilgi görüyor.
Naci Gökçe Anadolu Lisesi bahçesinden dört mevsim ayrılmayan ve sonbaharda ağaçlardaki yaprakların dökülmesiyle daha net görülen baykuşlar, buraya ayrı güzellik katıyor. Adeta okulun simgesi olan baykuşlar, vatandaşlar ve öğrencilerin ilgisini çekiyor.
Öğrenciler, teneffüste ve boş zamanlarında okulun bahçesine inerek baykuş sürüsünü izliyor.
Lise Müdürü Fuat Murat, AA muhabirine, 7 yıldır okulda görev yaptığını, her zaman baykuşları gördüklerini söyledi.
Baykuşların okula ayrı güzellik kattığını dile getiren Murat, şunları kaydetti:
"Baykuşlar maalesef toplumumuzda uğursuz olarak biliniyor, kesinlikle uğursuz değiller. Çok sevecenler. Baykuşlar okulumuzun sembolü oldu ve onlarla iç içe olmaya başladık. Okulumuzun logosunda da baykuş var. Baykuşlar genellikle gece görülüyor ama biz hem gece hem gündüz onları görüyoruz. Buradaki baykuşların böyle bir özelliği var. Bazen bu ağaçların her tarafında baykuşlar sürü şeklinde görülüyor. Öğrencilerimiz baykuşları sahipleniyor ve rahatsız olmasınlar diye ellerinden geleni yapıyor. Öğrenci ve öğretmenlerimiz kışın evlerinden yiyecek getirip baykuşların karınlarını doyuruyor."
"TENEFFÜSLERDE BAYKUŞLARI İZLİYORUZ"
Öğrencilerden Esmanur Bayram, teneffüste baykuşları seyretmek için bahçeye geldiklerini belirtti.
Rabia Taşdemir ise daha önce sadece gece baykuş gördüğünü ancak lisede gündüz sürüyü izlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Taşdemir, "Okula ilk kayıt yaptırdığımızda öğretmenlerimiz bizi okulda gezdirdi ve özellikle bahçedeki baykuşları izledik. Baykuşlar bizi görünce gittiler ama buraya alıştıkları için tekrar geldiler. Baykuşların görüş açıları çok geniş. Mümkün olduğunca teneffüslerde gelip onları izliyoruz. Gece gündüz fark etmeksizin baykuşları sürekli yakından görüyoruz. Baykuşları görmek çok güzel" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Muhammed Dursun da baykuşların çok güzel olduğunu ifade etti.
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