Dünyada büyük yankı uyandıran Türk SİHA'lara imza atan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"BAYRAM HEDİYESİ YÜKLENİYOR"

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' denildi.

"MENZİLE Mİ VARMAK, YOLA MI ÇIKMAK?"

Paylaşımda ayrıca, 'Bayram hediyesi'ne ilişkin merak uyandıran detayların olduğu video yer aldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın paylaşımına alıntılayarak mesaj verdi. Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullandı.