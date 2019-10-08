Bayi toplantısının komedi hali

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 4'üncü film 'Bayi Toplantısı'nın çekimleri sürüyor. Gösterime ocak ayında girmesi planlanan filmde Büyükak, Doğu Demirkol Onur Buldu ve Büşra Pekin ile başrolü de paylaşıyor.

İbrahim Büyükak, 'Bayi Toplantısı' ile büyük - küçük esnaf ailelerin, tüm beyaz yakalı çalışanların hayatında önemli yer tutan 'bayi toplantısı' fenomenine komedi yüklü bir yorum getiriyor. 3 beyaz eşya satıcısının mecburen katıldıkları bir bayi toplantısında yaşadıkları birbirinden eğlenceli maceraları konu alan, Bedran Güzel'in yönettiği filmde Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Salınmış da diğer başrol oyuncuları olarak kameranın karşısına geçiyor.