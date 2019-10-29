29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı dördüncü filmi Bayi Toplantısı'nın çekimleri tamamlandı. BKM yapımı filmde Büyükak'a başrollerde Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Safa Sarı eşlik etti.
Setin son gününde oyuncular, Balat'ta yapılan çekimler sonrasında gazetecilerle bir araya geldi.
İbrahim Büyükak: "Üç karakter bir suç komedisinin içindeler ama aslında hikâyenin kötü karakterleri de dahil hepsinin ailevi meseleleri var. İşi biraz aile parantezine almaya çalıştık. Hikâyeyi̇ ilk kurduğumda Doğu ile buluştum. Bu karakteri Doğu'nun güzel canlandırabileceğine inanıyordum. Sonra Onur da kadroya dâhil oldu. Çok iyi bir uyum yakaladık.
Onur Buldu: Senaryodaki her küçük hikâye ve her karakterin macerası bir yere bağlanıyor. Hikâye o kadar güzeldi̇ ki̇ hemen 'tamam, ben bu işte varım' dedim.
Doğu Demirkol, filmle ilgili görüşlerini esprili bir şekilde dile getirdi: Baktım ki İbrahim'in bir önceki̇ filmi̇ 2 milyondan fazla izlenmiş. Ben de teklifini hemen kabul ettim.
Safa Sarı ise 'Bayi Toplantısı' için teklif aldığında 'Böyle bir ekibin içinde olmak çok iyi olur' dediğini belirterek "Teklifi aldığımda Köyceğiz'deydim. Kadro iyi, hikâye iyi. İyi bir filmin parçası olmaktan gurur duyarım" dedi.
"Onur Buldu ile Doğu Demirkol'un rolü çok ağırdı. Oyuncu, bu süreçte kendini̇ ne kadar iyi̇ hissederse ve işi̇ sahiplenirse film o kadar başka bir yere gidiyor" diyen İbrahim Büyükak,
'Kendi tarzınızı yaratmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?' sorusuna "Tabi̇i ki̇ yaptığımız işin farklı olmasını istiyoruz. İskeleti̇ doğru kurmaya çalıştık. İyi̇ bir iş yaptığımızı düşünüyoruz, bütün ülkeye dair bir hikâye oldu. Çıkış noktamızı gerçek hayata yerleştirdiğimizde komedi̇ işlemeye başlıyor. Yoksa birçok filmdeki̇ gibi̇ bağırış çağırıştan ibaret olur" sözleriyle cevap verdi.
Büşra Pekin, Deniz Hamzaoğlu, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış da başrollerde yer aldığı 'Bayi Toplantısı'nın yönetmeni Bedran Güzel.
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