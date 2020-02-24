'Bayi Toplantısı'ndan birincilik geldi

'Bayi Toplantısı', hafta sorunda en çok izlenen film oldu. İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı, başrolleri Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı ile paylaştığı film, 350.044 kişiyle açıldı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

21 - 23 Şubat arasındaki hafta sonunda en çok izlenen film 'Bayi Toplantısı' oldu.

7'si yeni olmak üzere 36 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı 963.395 kişi.

Toplam hasılat ise 17.440.201 ₺

İzleyici sayısı bir önceki hafta sonuna oranla % 5.9, hasılat ise % 5,5 azaldı.

BAYİ TOPLANTISI (AÇILIŞ)

İzleyici Sayısı: 350.044

Hasılat: 6.632.594 ₺

ELTİLERİN SAVAŞI (4. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 309.024

Hafta Sonu Hasılat: 5.633.039 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 2.984.875

Toplam Hasılat: 52.497.390 ₺

KİRPİ SONIC (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 72.910

Hafta Sonu Hasılat: 1.332.966 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 218.393

Toplam Hasılat: 3.965.062 ₺

PARAZİT (17. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 45.894

Hafta Sonu Hasılat: 611.115 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 316.869

Toplam Hasılat: 5.191.385 ₺

VİKİNGLER: BÜYÜK MACERA (AÇILIŞ)

İzleyici Sayısı: 45.189

Hasılat: 3.965.062 ₺