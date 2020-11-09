DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Batuhan Çakar, sokak ortasında baygın halde kedi buldu.

DHA'nın haberine göre Nefes almakta zorlanan kediyi, gece yarısı olması nedeniyle veteriner bulamayınca evine götürdü. Sabah saatlerinde de Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) ulaşan Çakar, kediyi Osmaniye'ye getirerek, tedavi ettirdi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala imkansızlıklardan dolayı Osmaniye'ye 45 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinden getirilen 8 aylık kediyi tedavi ettiklerini söyledi. Ali Laçinbala, "Yaralı kedimizde kırık tespit etmedik. Kedimizde gıdaları çiğnemeden yuttuğunu fark ettik. Bu durum bizi ağız ve diş muayenesine sevk etti. Bir dişinin kırık, diğerinin çürük olduğunu fark ettik. Gerekli müdahaleyi yaptık, dişi çektik. Antibiyotik, vitamin, mineral ve immun sistem takviyelerini yaptık. Bundan sonra daha mutlu besleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tedavisinin ardından kediyi teslim alan Batuhan Çakar da "HAYTAP Tedavi Sistemi çerçevesinde sokak kedimize gerekli müdahale yapıldı, çok teşekkür ederiz" dedi.