Bayern Münih'ten Harry Kane için: 120 milyon Euro
Bayern Münih - Harry Kane flörtünde son düzlüğe girildi... Alman devi, Kane için Tottenham'a 120 milyon Euro'luk son teklifini sundu
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane'yi kadrosuna katmak için çok kararlı görünüyor. Tottenham ise oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024’te bitmesine rağmen satmak istemiyor.
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ESPN'in haberine göre; Bundesliga ekibi, İngiliz yıldız için 120 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. Bu transferi bir sonuca bağlamak isteyen Bayern'in cuma günü gece yarısına kadar Tottenham’a zaman verdiği belirtildi.
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Harry Kane, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 38 maçta 30 gol ve 3 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun, Alan Shearer'ın 260 gollük Premier League rekorunu kırmasına ise 47 gol kaldı.
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