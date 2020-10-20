Bayern Münih'in Alman yıldızı Serge Gnabry koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.

Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.