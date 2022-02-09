Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024e kadar sözleşme imzaladı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.

Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.