Kulüpten yapılan açıklamada, izinsiz olarak Münih dışına çıkan Boateng'in hükümetin aldığı karantina kararına aykırı davrandığı belirtildi.

Boateng'e bu davranışı yüzünden para cezası verildiği ve paranın Münih'teki hastanelere bağışlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, cezanın miktarı hakkında bir bilgi verilmedi.

Alman basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu ise, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle şehir dışına çıktığını belirterek, "Kulübü bilgilendirmemek kesinlikle bir hataydı ancak o anda aklımda sadece oğlum vardı. Bir çocuk çağırdığında babası saat kaç olursa olsun gider. Onun için her türlü cezayı kabul etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.