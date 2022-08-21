Bayern Münih, Bundesliga'nın üçüncü haftasında konuk olduğu Bochum'u ilk yarıdan darmadağın etti!

Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı üç maçın ilk yarılarında 11 gol kaydetti. Opta'nın aktardığına göre bu, diğer tüm takımların attığı gollerden fazlası anlamına geliyor.