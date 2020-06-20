Almanya Bundesliga´nın 33´üncü haftası bugün oynanan 9 maçla tamamladı. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle üst üste 8´inci şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Freiburg´u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04 ise sahasında Wolfsburg'a 4-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 15 maça çıkardı.

SCHALKE 04 KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Bundesliga´ın 33´üncü haftasında Schalke 04 sahasında Wolfsburg´u konuk etti. Veltins-Arena´da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, rakibini 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16´ncı dakikada Daniel Ginczek, 56´ncı dakikada Wout Weghorst, 59´uncu dakikada Kevin Mbabu ve 69´uncu dakikada Joao Victor kaydetti. Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 70´inci dakikada Ahmed Kutucu´nun asistinde Rabbi Matondo´dan geldi. Bu sonuçla ev Schalke 04´ün galibiyet hasreti 15 maça yükseldi.

Öte yandan Milli futbolcu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11´de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı. Diğer bir Türk oyuncu Levent Mercan da mücadeleye 11´de başlarken 46´ncı dakikada yerini Benito Raman´a bıraktı. Milli futbolcu Ahmed Kutucu ise 65´nci dakikada Michael Gregoritsch´un yerine dahil olduğu karşılaşmada takımının attığı golde asisti yapan isim oldu.

YUNUS MALLI´NIN TAKIMI DEPLASMANDA MAĞLUP

Milli futbolcu Yunus Mallı´nın formasını giydiği Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim´in konuğu oldu. Rhein Neckar Arena´da oynanan mücadele ev sahibi ekip, sahadan 4-0´lık skorla galip ayrılmayı başardı. Hoffenheim´e galibiyeti getiren golleri 11´inci dakikada Bebou, 39´uncu dakikada Kramaric, 45+2´nci dakikada Dabbur ve 68´inci dakikada Baumgartner kaydetti. Union Berlin´de ilk 11´de karşılaşmaya başlayan Yunus Mallı, 62´nci dakikada yerini Marcus Ingvartsen´e bıraktı.

FLICK REKOR KIRDI!

Bundesliga´da şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Werder Bremen´i deplasmanda mağlup ederek ilan eden Bayern Münih, 33´üncü hafta mücadelesinde sahasında Freiburg´yu konuk etti. Şampiyon, ilk yarda bulduğu gollerle rakibini 3-1´lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bayern Münih´e galibiyeti getiren golleri 15´inci dakikada Kimmich ile 24 ve 37´nci dakikalarda Robert Lewandoski kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 33´üncü dakikada Höler´den geldi. Bayern Münih'in başında üst üste 15. galibiyetini alan Hansi Flick, bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

KENAN VE KAANLI DÜSSELDORF SAHASINDA 1 PUAN ALDI

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan´ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf sahasında Augsburg´u konuk etti. Esprit Arena´da oynanan karşılaşmada konuk ekip 10´uncu dakikada Niederlechner´in golüyle 1-0 öne geçti. 25´inci dakikada Hennings skora dengeyi getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Fortuna Düsseldorf´ta mücadeleye ilk 11´de başlayan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakikada sahada kaldı.

HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN DORTMUND

Bundesliga´da 33´üncü haftanın önemli karşılaşmasında 3´üncü sıradaki Leipzig, 2´nci sıradaki Borussia Dortmund´u konuk etti. Red Bull Arena´da oynanan mücadeleden konuk ekip 2-0´lık skorla galip ayrıldı. Dortmund´a galibiyeti getiren golleri 30´uncu dakikada Haaland ve 90+3´üncü dakikada kendi kalesine Haidara kaydetti.