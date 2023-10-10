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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'te sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te sakatlık şoku! Galatasaray maçında oynayamayacak

        Bayern Münih'te Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Başarılı savunmacının 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:43
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        Bayern Münih'te sakatlık şoku!
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        Almanya Bundesliga'nın 8. hafta maçında Bayern Münih sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup ederken, 77. dakikada sakatlanarak sahayı terk eden savunma oyuncusu Upamecano'dan kötü haber geldi.

        Bayern Münih'te Dayot Upamecano, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Fransız oyuncunun Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

        Alman ekibi 24 yaşındaki stoperi 2021 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'den transfer etti. Bayern ile toplamda 31 maça çıkan Upamecano, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

        SAKAT OYUNCU SAYISI ÇOK

        Alman devinde kaleci Manuel Neuer, savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, sol bek Raphael Guerreiro ve Gnabry gibi yıldız isimlerin de sakatlık sebebiyle Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

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