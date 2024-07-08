Bayern Münih taraftarlarından de Ligt için ilginç hamle!

Transfer çalışmalarına devam eden Bayern Münih'te ilgin gelişmeler yaşanıyor.

Almanya Bundesliga'da tekrar şampiyonluğu almak isteyen Bayern'de Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in ayrılığı gündeme gelirken taraftarlar oyuncunun kadroda kalması için harekete geçti.

YAKLAŞIK 60.000 İMZA TOPLANDI

Sky Sports Almanya'nın haberine göre yaklaşık 60.000 taraftar Hollandalı oyuncunun Münih'te kalması için Bayern patronlarına çağrıda bulunan bir dilekçeyi imzaladı. Dilekçede oyuncunun dünya çapında bir savunma oyuncusu olduğu, muhtemelen kadrodaki en iyi oyuncu ve önünde uzun ve umut verici bir geleceği olduğu belirtilirken takdire şayan bir olgunlukla mentaliteye sahip olduğu da ifade edildi.

Geçen sezon takımıyla 30 maça çıkan De Ligt 2 gol attı 1 de asist yaptı.