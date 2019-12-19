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Bundesliga'nın şampiyonluk rekorunun sahibi olan Bayern Münih, 16. haftada deplasmanda Freiburg karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Bayern Münih 16. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi takım 59. dakikada Vincenzo Grifo'nun golüyle eşitliği sağladı. Beraberlik golünden sonra vasat bir futbol sergileyen Bavyera ekibinin yüzü Hollandalı futbolcu Joshua Zirkzee'nin 90+2'de kaydettiği gol ile güldü.

Bu golden sonra tekrar atak yapan Bayern Münih 90+5'te bu kez Serge Gnabry ile skoru 3-1 yaparak karşılaşmadan zaferle ayrıldı. Bayern Münih bu sonuçla 30 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Freiburg ise 25 puanda kaldı ve averajla 6. sıradaki yerini korumayı başardı.