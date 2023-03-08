UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bayern Münih ile Paris Saint -Germain (PSG), son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

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