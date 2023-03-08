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Bayern Münih - PSG maçı CANLI İZLE

Bayern Münih-Paris Saint-Germain (PSG) maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi son 16 turu rövanşında Alman devi Bayern Münih ile Messi'li, Mbappe'li Fransız ekibi PSG kozlarını paylaşıyor. Paris'te oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Bayer Münih, rövanşa avantajlı çıkıyor. Bayern Münih PSG maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 08.03.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bayern Münih - PSG maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bayern Münih ile Paris Saint -Germain (PSG), son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

STAT: Allianz Arena
HAKEM: Daniele Orsato
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen

BAYERN MÜNİH: Sommer, Upamecano, de Ligt, Stanisic, Coman, Kimmich, Goretzka, Davies, Müller, Musiala, Choupo-Moting.

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes, Messi, Mbappe.

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İLK MAÇI BAYERN KAZANDI

Alman devi Bayern Münih, Fransa'da oynanan ilk maçta rakibini Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etmişti.

PSG'DE NEYMAR YOK

PSG'nin yıldız ismi Neymar, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemiyor. Bayern'de ise kırmızı kart cezalısı Pavard yok.

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