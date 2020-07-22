Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague'de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo'nun Alba Berlin'e transfer olması bekleniyor.