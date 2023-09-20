Bayern Münih Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün ikinci seansında ekranlara gelecek zorlu mücadele öncesi; karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'leri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...