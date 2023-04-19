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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşma ile sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından yarı finalde Milan-Inter, Real Madrid-Manchester City eşleşmeleri oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, oynanan iki karşılaşma ile tamamladı. Inter, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı konuk etti. İtalyan ekibi, sahasında Benfica ile 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Inter'in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Joaquin Correa kaydederken; Benfica'nın gollerini Fredrik Aursnes, Antonio Silva ve Petar Musa attı. Inter, yarı finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan ile eşleşti.

83' Kimmich pen. | 57' Haaland

14' Barella, 66' Martinez, 78' Correa | 38' Aursnes, 86' Antonio Silva, 90+5' Musa

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester City, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

Manchester City'nin golcü ismi Erling Haaland, 37. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

İlk yarıda penaltıyı kaçıran Haaland, 57. dakikada ise takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Bayern Münih'te Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Manchester City, bu sonucun ardından Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi macerasına bu sezon çeyrek finalde veda etti.

Manchester City, yarı finalde ise Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin diğer ayağı Milan - Inter derbisine sahne olacak.

INTER, YARI FİNALDE MILAN İLE EŞLEŞTİ

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Inter, Portekiz'in formda ekibi Benfica'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı ve Inter toplamda 5-3'lük skora ulaşarak yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Barella'nın güzel golüyle öne geçen Inter'e 38'de Aursnes yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda vites yükselten Inter 65'te Lautaro Martinez ve 78'de Joaquin Correa'nın golleriyle farkı ikiye çıkardı. 86'da Antonio Silva'nın golü sonrası maçı bırakmayan konuk ekip, 90+5'te Petar Musa'nın golüyle 3-3'lük eşitliği yakalasa da bu skor turu geçmek için yeterli olmadı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde başladığı maçın 76. dakikasında Barella'nın yerine son 14 dakikada görev yaptı.

Bu sonuçla Inter yarı finalde ezeli rakibi Milan'la eşleşti, Benfica ise bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.

Yarı finalde ilk maçlar 9 Mayıs'ta ikinci maçlar ise 16 Mayıs'ta oynanacak.

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