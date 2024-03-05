Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç hangi kanalda?
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lazio'yu ağırlıyor. Lazio hatırlanacağı gibi ilk maçta Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını aralamıştı. Zorlu mücadele öncesinde, "Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Bayern Münih-Lazio maçının tarihi ve saati...
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Bayern Münih-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasında Bayern Münih, Lazio’yu sahasında ağırlıyor. 'Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar son 16 turu karşılaşmalarının ardından belli olacak. Karşılaşma öncesinde Bayern Münih-Lazio maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
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BAYERN MÜNİH-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Mart Salı günü saat 23.00’de Lazio'yu ağırlıyor.
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BAYERN MÜNİH-LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih-Lazio mücadelesi Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.