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        Haberler Spor Futbol Bayern Münih ile anılıyordu: Ralf Rangnick kararını verdi! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih ile anılıyordu: Ralf Rangnick kararını verdi!

        Avusturya Futbol Federasyonu, Ralf Rangnick'in EURO 2024'ten sonra da takımın başında kalacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:18
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        Ralf Rangnick kararını verdi!
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        Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bayern Münih'te teknik direktörlük için ismi geçen en güçlü adaylardan biri olan Ralf Ragnick'in geleceği belli oldu.

        Rangnick, Avusturya Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamasında "Bu görevden gerçekten keyif alıyorum ve seçtiğimiz yolda başarılı bir şekilde devam etmeye kararlıyım. Bu durum Bayern'in reddi değil, takımım ve ortak hedeflerimiz için bir karar olduğunu açıkça vurgulamak isterim. Tüm konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası'nda. Mümkün olduğu kadar ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız.'' ifadelerine kullandı.

        Daha önce Xabi Alonso ve Julian Nagelsmann'dan da olumsuz dönüş alan Bavyera ekinin bu gelişmenin ardından Bayern Münih'in nasıl bir rota izleyeceği merakla bekleniyor.

        Avusturya'nın başında 20 maça çıkan Rangnick, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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