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Bayern Münih - Hoffenheim: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Bayern Münih, Bundesliga’nın 28. haftasında evinde karşılaştığı Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. İkinci sıradaki Dortmund'un da Stuttgart'la 3-3 berabere kalmasının ardından Bayern liderliğini sürdürdü.

Giriş: 15.04.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bayern Münih - Hoffenheim: 1-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Bundesliga’nın 28. haftasında Bayern Münih ve Hoffenheim, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Lider Bayern Münih, mücadelenin 13. dakikasında Benjamin Pavard ile öne geçti ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip karşılaşmanın 71. dakikasında Andrej Kramaric fileleri havalandırarak eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 59’a çıkartırken, Hoffenheim ise 29 puana ulaşarak 13. sıraya yükseldi.

DORTMUND'A SON SANİYE ŞOKU!

Bayern'in takipçisi Borussia Dortmund ise düşme hattındaki Stuttgart deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Sarı-siyahlılar, 40. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen pes etmeyen Stuttgart, 87'de durumu 2-2'ye getirdi.

90+4'te bir kez daha öne geçen Dortmund, tam maç bitti derken 90+7'de yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve lider Bayern'i yakalama şansını kaçırdı. Dortmund bu sonuçla puanını 57'ye çıkarıp 2. sırada kaldı. 16. sıradaki Stuttgart ise puanını 24 yaptı.

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