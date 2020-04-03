Bayern Münih, Niko Kovac'tan sonra teknik direktörlüğe geçici olarak getirilen Hans-Dieter Flick ile nikah tazeledi! Bavyera ekibi, Flick ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bayern Münih'in başında 21 maça çıkan 55 yaşındaki teknik direktör, 2,62 puan ortalaması tutturmuştu.